Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что политика санкций против Российской Федерации должна быть продолжена.