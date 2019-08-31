Політика санкцій проти Росії повинна бути продовжена - Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Політика санкцій проти Російської Федерації має бути продовжена. Про це сказав президент Республіки Польща Анджей Дуда під час спільної з українським колегою Володимиром Зеленським прессконференції у Варшаві, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні територія України окупована, Крим, але також Луганська та Донецька області, ці території повинні бути повернуті до повного контролю України, до цього напрямку мають йти всі дії. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна, ми вважаємо, що політика санкцій має бути продовжена, бо це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися стандартів міжнародного права", - сказав він.
За його словами, сьогодні ці стандарти міжнародного права не дотримуються.
"І ми тут завжди будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, тому що вона повинна повернути свою територіальну цілісність", - додав Дуда.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.