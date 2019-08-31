Україна та Польща скоординували дії для припинення війни на Донбасі та повернення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна та Польща скоординували свої подальші дії для припинення війни на Донбасі та повернення окупованої Автономної Республіки Крим. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві, передає кореспондент УНН.
"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція – без цілковитого виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки у напрямку із посилення, а не навпаки", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що політика санкцій проти Російської Федерації має бути продовжена.