Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей

"Мы коснулись нашего двусторонней повестки дня. У нас растет товарооборот, мы договорились провести нашу двустороннюю комиссию в начале следующего года, но также договорились об активизации связей между украинским и испанским бизнесом", - отметил П.Климкин.

По его словам, Украина и Испания должны в полной мере использовать потенциал зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не только в контексте увеличения товарооборота, но и инвестиций.

"У нас есть очень интересные идеи по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, которые будут обсуждаться как в рамках диалога между соответствующими министерствами, так и в рамках сотрудничества бизнеса, неправительственных организаций", - сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, во время встречи министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе.