Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36619 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101156 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115417 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115921 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112206 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104053 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103502 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152971 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей

Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей

Киев  •  УНН

 • 10335 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина будет улучшать отношения с Испанией в рамках зоны свободной торговли Украина-ЕС. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом, передает корреспондент УНН.

"Мы коснулись нашего двусторонней повестки дня. У нас растет товарооборот, мы договорились провести нашу двустороннюю комиссию в начале следующего года, но также договорились об активизации связей между украинским и испанским бизнесом", - отметил П.Климкин.

По его словам, Украина и Испания должны в полной мере использовать потенциал зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не только в контексте увеличения товарооборота, но и инвестиций.

"У нас есть очень интересные идеи по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, которые будут обсуждаться как в рамках диалога между соответствующими министерствами, так и в рамках сотрудничества бизнеса, неправительственных организаций", - сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, во время встречи министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе.

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