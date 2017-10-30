Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина будет улучшать отношения с Испанией в рамках зоны свободной торговли Украина-ЕС. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом, передает корреспондент УНН.
"Мы коснулись нашего двусторонней повестки дня. У нас растет товарооборот, мы договорились провести нашу двустороннюю комиссию в начале следующего года, но также договорились об активизации связей между украинским и испанским бизнесом", - отметил П.Климкин.
По его словам, Украина и Испания должны в полной мере использовать потенциал зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не только в контексте увеличения товарооборота, но и инвестиций.
"У нас есть очень интересные идеи по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, которые будут обсуждаться как в рамках диалога между соответствующими министерствами, так и в рамках сотрудничества бизнеса, неправительственных организаций", - сказал П.Климкин.
Как сообщал УНН, во время встречи министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе.