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Україна та Іспанія домовились про активізацію бізнес-зв'язків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна покращуватиме відносини з Іспанією в рамках зони вільної торгівлі України-ЄС. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з міністром закордонних справ і співпраці Іспанії Альфонсо Дастісом, передає кореспондент УНН.

"Ми торкнулися нашого двостороннього порядку денного. У нас зростає товарообіг, ми домовились провести нашу двосторонню комісію на початку наступного року, але також домовились про активізацію зв'язків між українським та іспанським бізнесом", - зазначив П.Клімкін.

За його словами, Україна та Іспанія мають повною мірою використати потенціал зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, не лише в контексті збільшення товарообігу, а й інвестицій.

"Ми маємо дуже цікаві ідеї щодо подальшої активізації двостороннього співробітництва, які будуть обговорюватись як в рамках діалогу між відповідними міністерствами, так і в рамках співробітництва бізнесу, неурядових організацій", - сказав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі міністри закордонних справ України та Іспанії обговорили ситуацію на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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