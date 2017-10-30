Україна та Іспанія домовились про активізацію бізнес-зв'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна покращуватиме відносини з Іспанією в рамках зони вільної торгівлі України-ЄС. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з міністром закордонних справ і співпраці Іспанії Альфонсо Дастісом, передає кореспондент УНН.
"Ми торкнулися нашого двостороннього порядку денного. У нас зростає товарообіг, ми домовились провести нашу двосторонню комісію на початку наступного року, але також домовились про активізацію зв'язків між українським та іспанським бізнесом", - зазначив П.Клімкін.
За його словами, Україна та Іспанія мають повною мірою використати потенціал зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, не лише в контексті збільшення товарообігу, а й інвестицій.
"Ми маємо дуже цікаві ідеї щодо подальшої активізації двостороннього співробітництва, які будуть обговорюватись як в рамках діалогу між відповідними міністерствами, так і в рамках співробітництва бізнесу, неурядових організацій", - сказав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі міністри закордонних справ України та Іспанії обговорили ситуацію на Донбасі.