Украина создаст список лиц, причастных к аресту Г.Афанасьева, чтобы применить санкции

"Мы делаем экспертизы подписей судей. Например, судьи, которые меня брали под арест, которые называют себя российскими судьями, они имели украинское удостоверение, и даже штампы на моем деле украинские. Мы сделали запрос в СБУ, чтобы определить каждого, кто перешел на сторону оккупантов, чтобы подтвердить их личности. Такая же работа ведется по делу Сенцова, Кольченко", - отметил Г.Афанасьев.

Он также уточнил, что на сегодня правозащитники собрали 269 фактов нарушения прав человека в Крыму и "большинство людей, которые это делали, уже известны".

"Если против них введут персональные санкции, то другие люди, склонные к совершению нарушений, будут делать все, чтобы избежать таких действий. Они не станут выполнять приказы Российской Федерации, боясь, что их дети не смогут выезжать на территории других стран, они потеряют все свое имущество на территории других стран и что они никогда не выедут за территорию России", - добавил Г.Афанасьев.

Напомним, в России Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и приговорили в 2015 году к семи годам заключения. Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года.

В начале ноября Министерство финансов США ввело санкции против шести депутатов Госдумы, избранных в оккупированном Россией Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".