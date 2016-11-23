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Україна створить список осіб, причетних до арешту Г.Афанасьєва, аби застосувати санкції

Київ • УНН

 • 11339 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим (у Києві) займається збором даних про людей, які причетні до арешту Геннадія Афанасьєва у Криму. Таким чином, правозахисники сподіваються сформувати список осіб, до яких можна буде застосувати персональні санкції. Про це на прес-конференції у Києві 23 листопада розповів колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

Україна створить список осіб, причетних до арешту Г.Афанасьєва, аби застосувати санкції

“Ми робимо експертизи з підписів суддів. Наприклад, судді, які мене брали під арешт, які називають себе російськими суддями, вони мали українське посвідчення, і навіть штампи на моїй справі українські. Ми зробили запит в СБУ, щоб визначити кожного, хто перейшов на бік окупанта, щоб підтвердити їх особистості. Така ж справа ведеться у справі Сенцова, Кольченка", - зазначив Г.Афанасьєв.

Він також уточнив, що на сьогодні правозахисники зібрали 269 фактів про порушення прав людини в Криму і “більшість людей, які це робили, вже відомі”.

“Якщо проти них введуть персональні санкції, то інші люди, схильні до скоєння порушень, будуть робити все, щоб уникнути таких дій. Вони не стануть виконувати накази Російської Федерації, боячись, що їх діти не зможуть виїжджати на території інших країн, що вони втратять все своє майно на території інших країн і що вони ніколи не виїдуть за територію Росії”, - додав Г.Афанасьєв.

Нагадаэмо, у Росії Геннадію Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичного співтовариства і засудили у 2015 році до семи років ув’язнення. Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня 2016 року.

На початку листопада Міністерство фінансів США ввело санкції проти шістьох депутатів Держдуми, обраних в окупованому Росією Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

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