Украина стала призером чемпионата Европы по пятиборью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В венгерском городе Секешфехервар представители современного пятиборья разыграли медали европейского первенства-2018, передает УНН.
На престижном старте наша мужская сборная в командном выступлении заняла 3 место. Авторами "бронзы" стали Павел Тимощенко, Юрий Федечко и Денис Павлюк.
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Напомним, что представители Украины попадали на пьедестал почета по итогам Кубка мира в Астане.