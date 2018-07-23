Україна стала призером чемпіонату Європи з п'ятиборства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В угорському місті Секешфегервар представники сучасного п’ятиборства розіграли медалі європейської першості-2018, передає УНН.
На престижному старті наша чоловіча збірна в командному виступі посіла 3 місце. Авторами "бронзового" здобутку стали Павло Тимощенко, Юрій Федечко та Денис Павлюк.
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Нагадаємо, що представники України потрапляли на п'єдестал пошани за підсумками Кубку світу в Астані.