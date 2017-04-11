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Украина будет сотрудничать с Австрией по развитию горных территорий

Украина будет сотрудничать с Австрией по развитию горных территорий

Киев  •  УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина инициирует сотрудничество с Австрией по поиску современных эффективных механизмов государственной поддержки развития горных территорий в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Мы рассматриваем горные районы страны как территории с большим потенциалом для развития. Но при этом понимаем, что инструменты государственной поддержки, которыми Украина пользуется по отношению к горной местности, устаревшие и крайне неэффективны. Государственное содействие, его размеры и направленность, у нас почти не соотносятся с реальным потребностям людей и общин на этих территориях", - заявил первый заместитель министра регионального развития Вячеслав Негода.

По его словам, Минрегион заинтересован в создании общей украинский-австрийской рабочей группы, которая работала бы в части совершенствования украинского законодательства относительно государственной поддержки горных территорий, приближение его к европейскому уровню.

И первым шагом к этому может быть участие австрийских экспертов, представителей правительства и органов местного самоуправления разных уровней на Совете регионального развития, которая состоится в Украине, в городе Трускавце Львовской области, 23-24 июня этого года.

Как сообщал УНН 31 марта, Украина и страны ЕС разработают стратегию развития Карпатского региона.

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