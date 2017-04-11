Україна співпрацюватиме з Австрією щодо розвитку гірських територій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна ініціює співпрацю з Австрією щодо пошуку сучасних ефективних механізмів державної підтримки розвитку гірських територій в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
"Ми розглядаємо гірські райони країни як території з великим потенціалом для розвитку. Але при цьому розуміємо, що інструменти державної підтримки, якими Україна користується по відношенню до гірської місцевості, застарілі і вкрай неефективні. Державне сприяння, його розміри і спрямованість, у нас майже не співвідносяться з реальним потребами людей і громад на цих територіях", - заявив перший заступник міністра регіонального розвитку В’ячеслав Негода.
За його словами, Мінрегіон зацікавлений у створенні спільної українсько-австрійської робочої групи, яка б працювала у частині вдосконалення українського законодавства щодо державної підтримки гірських територій, наближення його до європейського рівня.
І першим кроком до цього може бути участь австрійських експертів, представників уряду та органів місцевого самоврядування різних рівнів на Раді регіонального розвитку, яка відбудеться в Україні, у місті Трускавці Львівської області, 23-24 червня цього року.
Як повідомляв УНН 31 березня, Україна та країни ЄС розроблять Стратегію розвитку Карпатського регіону.