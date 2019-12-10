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Украина сегодня представит свою позицию по делу "долга Януковича"

Украина сегодня представит свою позицию по делу "долга Януковича"

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Юридическая команда Минфина сегодня в Верховном суде в Лондоне представит позицию в деле по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов), который называют "долгом Януковича". Об этом во вторник сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"Присоединяйтесь ко второму дню слушаний в Верховном суде, где сегодня юридическая команда Минфина представит позицию Украины, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда, что основополагающий вопрос о действительности договоров по так называемым "российским облигациям" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения", - сообщила министр в Facebook.

По ее словам, заседание начинается в 10:30 по английскому времени.

Напомним, 9 декабря в Лондоне начались судебные слушания между Украиной и РФ относительно "долга Януковича".

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте 2017 года не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне того же года подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. 26 января 2018 года Апелляционный суд Лондона завершил слушания жалобы Украины по 3 млрд долл. еврооблигаций, выпущенных Украиной в декабре 2013 года. Вместе с тем суд отложил вынесение решения по этому делу. 14 сентября 2018 года суд Англии удовлетворил жалобу Украине.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

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