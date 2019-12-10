Украина сегодня представит свою позицию по делу "долга Януковича"

"Присоединяйтесь ко второму дню слушаний в Верховном суде, где сегодня юридическая команда Минфина представит позицию Украины, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда, что основополагающий вопрос о действительности договоров по так называемым "российским облигациям" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения", - сообщила министр в Facebook.

По ее словам, заседание начинается в 10:30 по английскому времени.

Напомним, 9 декабря в Лондоне начались судебные слушания между Украиной и РФ относительно "долга Януковича".

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте 2017 года не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне того же года подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. 26 января 2018 года Апелляционный суд Лондона завершил слушания жалобы Украины по 3 млрд долл. еврооблигаций, выпущенных Украиной в декабре 2013 года. Вместе с тем суд отложил вынесение решения по этому делу. 14 сентября 2018 года суд Англии удовлетворил жалобу Украине.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.