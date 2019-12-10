Україна сьогодні представить свою позицію у справі "боргу Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Юридична команда Мінфіну сьогодні в Верховному суді у Лондоні представить позицію у справі щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів), який називають "боргом Януковича". Про це у вівторок повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.
"Приєднуйтесь до другого дня слухань в Верховному суді, де сьогодні юридична команда Мінфіну представить позицію України, підтриману раніше одностайними висновками Апеляційного суду, що основоположне питання стосовно дійсності договорів щодо так званих "російських облігацій" підлягає публічному судовому розгляду у повному обсязі, або ж, інакше, суди Англії повинні відмовити Росії у винесенні рішення", - повідомила міністр у Facebook.
З її слів, засідання розпочинається о 10:30 за англійським часом.
Нагадаємо, 9 грудня у Лондоні розпочалися судові слухання між Україною та РФ щодо "боргу Януковича".
У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.
Високий суд Лондона у березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".
Мінфін України у червні того ж року подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. 26 січня 2018 року Апеляційний суд Лондона завершив слухання скарги України щодо 3 млрд дол. єврооблігацій, випущених Україною у грудні 2013 року. Водночас суд відклав винесення рішення у цій справі. 14 вересня 2018 року суд Англії задовольнив скаргу України.
Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.
Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.