Україна сьогодні представить свою позицію у справі "боргу Януковича"

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Юридична команда Мінфіну сьогодні в Верховному суді у Лондоні представить позицію у справі щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів), який називають "боргом Януковича". Про це у вівторок повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.