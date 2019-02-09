Украина сократила заполненность ПХГ газом до 34%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 февраля уменьшился до 10,793 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток с ПХГ Украины отобрано 57,50 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 7 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 17,33 млн куб. м, из Венгрии - 4,14 млн куб. м, из Польши - 1,80 млн куб. м газа.
Таким оюразом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 34%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.