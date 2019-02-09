Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 34%

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 57,50 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 7 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 17,33 млн куб. м, з Угорщини - 4,14 млн куб. м, з Польщі - 1,80 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 34%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.