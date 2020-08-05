Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса - Резников

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102694 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127989 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107992 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128260 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101439 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102223 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса - Резников

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса - Резников

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинский подход к понятию "особый статус" Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели. Сначала подобные мероприятия будут реализованы на подконтрольной территории. Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНН.

Так, на сегодняшний день разрабатывается новая экономическая стратегия для востока Украины. При этом основное внимание в ней уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем.

"Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне", - рассказал Резников.

По его мнению, есть все основания, считать, что на Донбасс можно привлечь масштабные инвестиции. В рамках создания особого инвестиционного режима в подконтрольной части Донбасса могут распространить правила международного коммерческого арбитража. Кроме того, Украина должна взять на себя часть страхового бремени от военных и политических рисков.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров", - отметил Резников.

Он также добавил, что на седьмой год войны российская интерпретация "особого статуса" Донбасса неприемлема.

"Вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта, Москва делает ставку на ускорение распада Украины. Чем раньше откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше... В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство", - считает вице-премьер.

Ранее УНН писал, что Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса.

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