Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу - Резніков

Так, на сьогоднішній день розробляється нова економічна стратегія для сходу України. При цьому основна увага в ній приділяється розвитку тих частин Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем.

"Цей підхід, мабуть, найкраще можна описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою зміни інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні", - розповів Резніков.

На його думку, є всі підстави, вважати, що на Донбас можна залучити масштабні інвестиції. В рамках створення особливого інвестиційного режиму на підконтрольній частині Донбасу можуть поширити правила міжнародного комерційного арбітражу. Крім того, Україна повинна взяти на себе частину страхового тягаря від військових і політичних ризиків.

"Щоб зробити цей підхід стійким, ми плануємо створити спеціальний фонд для заохочення і підтримки інвестицій, а не тільки покладатися на допомогу донорів", - зазначив Рєзніков.

Він також додав, що на сьомий рік війни російська інтерпретація "особливого статусу" Донбасу неприйнятна.

"Замість того, щоб допомагати вирішенню конфлікту, Москва робить ставку на прискорення розпаду України. Чим раніше відмовляться від цієї тупикової моделі, тим краще... На відміну від деструктивного бачення Кремля, мета України зі створення нового економічного початку для Донецької та Луганської областей зміцнить українську єдність", - вважає віце-прем'єр.

Раніше УНН писав, що Резніков пояснив принцип "вільної економічної зони" для Донбасу.