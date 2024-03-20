Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин

Украина рассчитывает на получение второго транша в размере 1,5 миллиарда евро из 50-миллиардной программы Европейского союза в апреле этого года.

Об этом заявил министр экономики Сергей Марченко, которого цитирует пресс-служба Минэкономики, передает УНН.

Детали

Сегодня мы получили первый транш в рамках переходного финансирования в соответствии с Инструментом Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро, а также рассчитываем на получение второго транша в размере 1,5 миллиарда евро в апреле этого года. Хотя восстановление и реформы имеют решающее значение для будущего Украины, только при условии финансирования всех приоритетных расходов госбюджета Украина сможет уберечь экономику в течение всей войны, чтобы восстановиться и стать самодостаточной и успешной. Поэтому внешнее финансирование продолжает играть важную роль - сказал Марченко.

Марченко поблагодарил партнеров за ключевую роль Европейского Союза в привлечении финансовых ресурсов для Украины, а также отметил, что с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине более 30 млрд евро на первоочередные нужды госбюджета, что позволило Кабмину выполнять свои обязательства перед гражданами и направлять собственные ресурсы бюджета на поддержку вооруженных сил.

Напомним

Министерство экономики Украины опубликовало текст Плана для реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза, предусматривающий проведение 69 реформ, в частности, в экономическом секторе, судебной системы, финансовых рынков и тому подобное.