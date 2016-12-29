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Актуальное
Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров - Минфин

Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров - Минфин

Киев • УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров в рамках системной реформы таможни, решение о чем было принято накануне на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В рамках системной реформы таможни сделан первый шаг по внедрению в Украине европейских правил транзита товаров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятый проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно - Конвенции о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, отметили в Минфине, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции.

Также указано, что предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне.

"Принятие законопроекта начинает процедуру присоединения Украины к Конвенции о едином режим транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли. Введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательства Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", - добавили в Минфине.

В ведомстве отметили, что принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к Конвенции.

Участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ, заверили в Минфине. В частности, речь идет о том, что гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех Договаривающихся сторон Конвенции. Также не будет необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортном отправке). Кроме того, как отмечается, решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.

"Использование европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого "выигрывают" все участники цепочки поставок - экспортеры, перевозчики, импортеры. Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы. Это позволяет анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украине, обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами", - сообщили в министерстве.

Отмечается также, что с целью обеспечения тестового функционирования на национальном уровне новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) Минфином накануне принят приказ "Об утверждении изменений в некоторые ведомственные классификаторы информации по вопросам государственного таможенного дела, которые используются в процессе оформления таможенных деклараций", которым приводятся коды отдельных документов и типов таможенных деклараций в соответствие с европейскими справочников.

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