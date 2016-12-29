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Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів - Мінфін

Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів - Мінфін

Київ • УНН

 • 11894 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів у рамках системної реформи митниці, рішення про що було ухвалено напередодні на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"У рамках системної реформи митниці зроблено перший крок для впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ухвалений проект закону передбачає внесення змін до Митного кодексу щодо приведення транзитних процедур у відповідність до європейських стандартів, а саме – Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Зокрема, відзначили у Мінфіні, планується використання в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються у ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій.

Також вказано, що передбачається здійснення в Україні митних формальностей з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях і які функціонують на міжнародному рівні.

"Ухвалення законопроекту започатковує процедуру приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Це дасть Україні можливість використання спільної транзитної процедури Європейського економічного співтовариства та Європейської асоціації вільної торгівлі. Запровадження європейських правил транзиту товарів є також одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС", - додали у Мінфіні.

У відомстві зауважили, що прийняття законопроекту дозволить Україні розпочати процес впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів (у тому числі розробку ІТ-рішень та дослідну експлуатацію європейської системи), який має завершитись офіційним запрошенням про приєднання до зазначених Конвенцій.

Участь України у єдиному режимі транзиту матиме низку переваг, запевнили у Мінфіні. Зокрема, йдеться про те, що гарантії, видані українськими банками, будуть дійсні на території усіх Договірних сторін Конвенцій. Також не буде необхідності декларування експортних товарів на кордоні ЄС (це буде здійснюватися в Україні, при експортному відправленні). Крім того, як зазначається, вирішується питання обміну інформацією про товари, що переміщуються через спільний кордон України та країн-членів ЄС.

"Застосовання європейських транзитних правил дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента. Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого "виграють" всі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери. Українська митниця, в свою чергу, також зменшить кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитними переміщеннями, та отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону. Це дає змогу аналізувати операції на предмет їх ризиковості ще до моменту прибуття товарів в Україну, обґрунтовано визначати форми митного контролю, тим самим, не затримуючи вантажі на кордоні митними оглядами та іншими контрольними процедурами", - повідомили у міністерстві.

Зазначається також, що з метою забезпечення тестового функціонування на національному рівні нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) Мінфіном напередодні прийнято наказ "Про затвердження змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій", яким приводяться коди окремих документів та типів митних декларацій у відповідність до європейських довідників.

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