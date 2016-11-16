Украина провела испытания новой ракеты - советник Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина провела очередные испытания новой точной и очень мощной ракеты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.
Советник Президента также опубликовал два видео, где видно запуск двух ракет.
Комментируя кадры запуска, Ю.Бирюков отметил, что ракеты пошли штатно.
"Это - страшное, точное, украинское оружие. Испытания успешны!",- позднее добавил он.
В конце сентября президент Украины Петр Порошенко объявил об успешно проведенном испытании новой модели управляемой ракеты.