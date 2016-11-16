Україна провела випробування нової ракети – радник Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна провела чергові випробування нової точної і дуже потужної ракети. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента України Юрій Бірюков, передає УНН.
Радник Президента також опублікував два відео, де видно запуск двох ракет.
Коментуючи кадри запуску, Ю.Бірюков відзначив, що ракети пішли штатно.
“Це — страшна, точна, українська зброя. Випробування успішні!” — згодом додав він.
Наприкінці вересня президент України Петро Порошенко оголосив про успішно проведене випробування нової моделі керованої ракети.