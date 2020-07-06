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Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу - МИД

Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу - МИД

Киев  •  УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина совместно с государствами-партнерами продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины по поводу внеочередной конференции государств-участников Договора, передает УНН.

"Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и ЕС продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию", - говорится в комментарии МИД.

Дипломаты подчеркнули, что Украина по-прежнему настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных Договором обязательств всеми без исключения государствами-участниками.

"Украинская сторона считает, что настоящими причинами выхода США из Договора были спровоцированы Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской государственной границы, на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, Луганской и Донецкой областей", - отметили в министерстве.

Отмечается, что сохранение Договора и продолжение участия в нем отвечает интересам военной безопасности Украины, а также приоритетам евроатлантической интеграции.

Также указано, что проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов, как и использование украинского самолета "АН-32" в интересах наблюдательных миссий НАТО, является одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом достижения оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов НАТО и Украины.

"Украина призывает все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины", - заявили в МИД.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил намерение выйти из Договора об открытом небе и объяснил такое решение нарушениями соглашения со стороны России. По словам Трампа, Москва не выполняла условий соглашения, которое позволяет военным стран-подписантов осуществлять наблюдательные полеты над территорией других членов договора для контроля за вооружениями. В РФ, в свою очередь, все обвинения США в нарушении условий настоящего договора отвергают.

Позже европейские союзники США по НАТО выразили сожаление из-за объявленного Дональдом Трампом выхода Вашингтона из Договора об открытом небе. В то же время европейские страны призвали Россию соблюдать условия этого договора.

Договор об открытом небе, подписанный в 1992 году, позволяет военным 34 стран-подписантов - НАТО и бывшего Варшавского договора - осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга. Таким образом, по замыслу авторов соглашения, его участники могут контролировать вооружения и углублять доверие "от Владивостока до Ванкувера". С момента вступления в силу соглашения в 2002 году было осуществлено более 1500 наблюдательных полетов.

Украинские Национальные Новости

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