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Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба - МЗС

Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба - МЗС

Київ • УНН

 • 8862 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Україна спільно з державами-партнерами продовжить участь у Договорі з відкритого неба та його імплементацію. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України з приводу позачергової конференції Держав-учасниць Договору, передає УНН.

“Україна спільно з державами-партнерами з числа членів НАТО та ЄС продовжить участь у Договорі з відкритого неба та його імплементацію”, — йдеться в коментарі МЗС.

Дипломати підкреслили, що Україна, як і раніше, наполягає на добросовісному виконанні передбачених Договором зобов’язань всіма без виключення державами-учасницями.

“Українська сторона вважає, що справжніми причинами виходу США з цього Договору були спровоковані Росією свідомі багаторічні дії, спрямовані на злам загальноєвропейських режимів у сфері контролю над озброєннями та військової стриманості, а також на приховування військових приготувань, процесів масштабного розгортання нових систем ударних озброєнь поблизу українсько-російського державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, Луганської та Донецької областей”, — наголосили у міністерстві.

Зазначається, що збереження ДВН та продовження участі у ньому відповідає інтересам військової безпеки України, а також пріоритетам євроатлантичної інтеграції.

Також вказано, що проведення спільних спостережних місій за участю українських та іноземних інспекторів, як і використання українського літака “АН-32” в інтересах спостережних місій членів НАТО, є одним з важливих напрямів практичної взаємодії та елементом досягнення оперативної сумісності між збройними силами держав-членів НАТО та України.

“Україна закликає всі держави-учасниці забезпечити дотримання і подальшу імплементацію Договору, а також до активної протидії спробам Москви маніпулювати його положеннями з метою легалізації наслідків збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації та незаконної анексії частини суверенної території України”, — заявили в МЗС.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп підтвердив намір вийти з Договору про відкрите небо і пояснив таке рішення порушеннями угоди з боку Росії. За словами Трампа, Москва не виконувала умов угоди, що дозволяє військовим країн-підписантів здійснювати спостережні польоти над територією інших членів договору для контролю за озброєннями. У РФ, своєю чергою, всі закиди США в порушені умов цього договору відкидають.

Згодом європейські союзники США по НАТО висловили жаль через оголошений Дональдом Трампом вихід Вашингтона з Договору про відкрите небо. Водночас європейські країни закликали Росію дотримуватися умов цього договору.

Договір про відкрите небо, підписаний у 1992 році, дає змогу військовим 34 країн-підписантів — членів НАТО та колишнього Варшавського договору — здійснювати спостережні польоти над територією одне одного. Таким чином, за задумом авторів угоди, її учасники можуть контролювати озброєння та поглиблювати довіру “від Владивостока до Ванкувера”. З часу набуття чинності угоди у 2002 році було здійснено понад 1500 спостережних польотів.

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