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Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Вчера, 2 мая 2017, Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных

"Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей, учиненной 18 марта 1986 в г. Страсбург, с изменениями, внесенными Протоколом к ​​указанной Конвенции от 22 июня 1998", - говорится в сообщении.

Соответствующий документ от имени Украины подписал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Конвенция направлена ​​на создание общих положений с целью защиты животных, используемых во время процедур, способных привести к боли и страданиям, а также обеспечить, чтобы такие последствия, в случае их неизбежности, были сведены к минимуму, определяет необходимость регистрации соответствующих учреждений-пользователей, а также ведение статистического учета животных.

На сегодня Украина подписала 112 документов Совета Европы, 88 из которых ратифицированы.

Как сообщал УНН, Президент подписал Закон Украины о деятельности учреждений здравоохранения.

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