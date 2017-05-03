Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вчера, 2 мая 2017, Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей, учиненной 18 марта 1986 в г. Страсбург, с изменениями, внесенными Протоколом к указанной Конвенции от 22 июня 1998", - говорится в сообщении.
Соответствующий документ от имени Украины подписал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Конвенция направлена на создание общих положений с целью защиты животных, используемых во время процедур, способных привести к боли и страданиям, а также обеспечить, чтобы такие последствия, в случае их неизбежности, были сведены к минимуму, определяет необходимость регистрации соответствующих учреждений-пользователей, а также ведение статистического учета животных.
На сегодня Украина подписала 112 документов Совета Европы, 88 из которых ратифицированы.
Как сообщал УНН, Президент подписал Закон Украины о деятельности учреждений здравоохранения.