Украина поприветствовала нового Главнокомандующего объединёнными силами НАТО

"Украина рада приветствовать 19-го Главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Волтерса после того, как он принял командование операциями союзников от генерала Кертиса Скапарротти на церемонии смены командования, состоявшейся сегодня в штабе объединённых сил НАТО в Европе", - говорится в сообщении украинских дипломатов.



Напомним, сегодня на торжественной церемонии в штабе объединенных сил НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс сменил на посту генерала армии США Кертиса Скапарротти, став 19-м главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.