Генерал ВВС США возглавил силы НАТО в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня на торжественной церемонии в штабе объединенных сил НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс сменил на посту генерала армии США Кертиса Скапарротти, став 19-м главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, передает УНН.
"В течение семи десятилетий НАТО защищало образ жизни и ценности, которые его поддерживают: свободу, демократию и верховенство закона. Это делает работу главнокомандующего объединенными силами в Европе одной из самых сложных и самых важных военных позиций в мире", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии.
Говоря о генерале Скапарротти, Столтенберг заявил, что лидерство бывшего главнокомандующего и его видение оказались решающими для укрепления Альянса.
"Но теперь пришло время передать эстафету лидерства генералу Уолтерсу. Как главнокомандующий объединенными силами в Европе вы теперь будете принимать командование силами со всего нашего Альянса, обеспечивая безопасность и защиту 29 стран нашего Альянса НАТО, противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам", - отметил он.
Напомним, о решении о назначении генерала ВВС США Тода Уолтерса на пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стало известно в марте этого года.
Генерал Уолтерс ранее исполнял обязанности командира Воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке, а также возглавлял центр передового опыта применения воздушной мощи НАТО.