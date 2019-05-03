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Генерал ВПС США очолив сили НАТО в Європі

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні на урочистій церемонії у штабі об'єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Уолтерс змінив на посту генерала армії США Кертіса Скапарротті, ставши 19-м головнокомандувачем об'єднаними силами НАТО в Європі, передає УНН.

"Протягом семи десятиліть НАТО захищало спосіб життя і цінності, які його підтримують: свободу, демократію і верховенство закону. Це робить роботу головнокомандувача об'єднаними силами в Європі однією з найскладніших і найважливіших військових позицій в світі", - заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час церемонії.

Говорячи про генерала Скапарротті, Столтенберг заявив, що лідерство колишнього головнокомандувача і його бачення виявилися вирішальними для зміцнення Альянсу.

"Але тепер настав час передати естафету лідерства генералу Уолтерсу. Як головнокомандувач об'єднаними силами в Європі ви тепер будете приймати командування силами з усього нашого Альянсу, забезпечуючи безпеку і захист 29 країн нашого Альянсу НАТО, протистояти поточним викликам, а також новим країнам, що розвиваються загрозам", - зазначив він.

Нагадаємо, про рішення про призначення генерала ВПС США Тода Уолтерса на пост Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі стало відомо в березні цього року.

Генерал Уолтерс раніше виконував обов'язки командира Повітряного командування Альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі і в Африці, а також очолював центр передового досвіду застосування повітряної мощі НАТО.

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