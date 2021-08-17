Украина вернулась на уровень в более чем 100 тысяч прививок от COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 7,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 123 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"123 637 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированы - 53 232 человека", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки; 324 центры вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.
Добавим
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.