Украина вернула тела еще 33 погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина вернула домой еще 33 тела погибших военных. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
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"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитника", – говорится в сообщении.
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Как отметили, операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 696 тел.
Напомним
11 ноября из российского плена освободили еще 45 украинских военных.