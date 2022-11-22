Украина вернула тела еще 33 погибших военных

Цитата

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитника", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

Напомним

11 ноября из российского плена освободили еще 45 украинских военных.