Україна повернула тіла ще 33 загиблих військових

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"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Нагадаємо

11 листопада з російського полону звільнили ще 45 українських військових.