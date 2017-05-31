Украина поднимала вопрос об установлении режима тишины во время переговоров в "нормандском формате" - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Вчера во время переговоров в нормандском формате на уровне заместителей министров иностранных дел Украина поставила вопрос установления режима тишины на Донбассе. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
"Лично у меня такой информации нет, но я знаю, что во время встречи в нормандском формате (на уровне заместителей министров иностранных дел - ред.) Украина поставила вопрос о еще одной попытке установить режим тишины", - отметил А.Лысенко.
Однако, по словам А.Лысенко, информации о достигнутых договоренностях пока нет.
При этом отметим, что боевики сообщают через российские СМИ о согласовании "режима тишины" на Донбассе с полуночи 1 июня.
Как сообщал УНН, 30 мая в Берлине прошли переговоры в "нормандском формате".