Україна порушувала питання встановлення режиму тиші під час переговорів у "нормандському форматі" – А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Вчора під час переговорів у нормандському форматі на рівні заступників міністрів закордонних справ Україна порушила питання встановлення режиму тиші на Донбасі. Про це у коментарі УНН повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.
“Особисто в мене такої інформації немає, але я знаю, що під час зустрічі у нормандському форматі (на рівні заступників міністрів закордонних справ — ред.), Україна порушила питання щодо ще однієї спроби встановити режим тиші”, — зазначив А.Лисенко.
Однак, зі слів А.Лисенка, інформації щодо досягнутих домовленостей наразі немає.
При цьому зазначимо, що бойовики повідомляють через російські ЗМІ про узгодження “режиму тиші” на Донбасі з півночі 1 червня.
Як повідомляв УНН, 30 травня у Берліні пройшли переговори у “нормандському форматі”.