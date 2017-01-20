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Украина углубляет сотрудничество с Германией в сфере АПК - Т.Кутовый

Украина углубляет сотрудничество с Германией в сфере АПК - Т.Кутовый

Киев • УНН

 • 10625 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина уделяет особое внимание развитию устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества с Германией в АПК, в частности углублению торгово-экономических связей. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый во время встречи с Федеральным Министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Кристианом Шмидтом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время встречи Т.Кутовый выразил благодарность правительству Германии и Федеральному министерству сельского хозяйства ФРГ за эффективное сотрудничество в рамках Украинско-Немецкого Аграрного Комитета и за поддержку "Немецко-украинского агрополитического диалога" в Украине.

"Сотрудничество с Немецко-украинским агрополитичним диалогом представляет особый интерес, учитывая опыт в реформировании сельского хозяйства Восточной Германии", - подчеркнул Т.Кутовый.

Также глава украинского министерства отметил важность развития двустороннего сотрудничества в рамках международных проектов. Так, благодаря Проекту "Консультирование Украины по аграрной торговле в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной" украинские производители получают важные и оперативные рекомендации по выходу на европейские рынки. Важным для Украины является Проект "Немецкий аграрный исследовательский центр в Украине" и Проект в области экологического земледелия.

В конце встречи Министр аграрной политики и продовольствия Украины отметил важность открытого диалога и тесного сотрудничества по определенным актуальным направлениям.

"Важными для нас в сотрудничестве с Германией остаются вопросы привлечения инновационных технологий в агропромышленное производство, обеспечения европейских стандартов качества и безопасности продуктов питания, вопросы биоэнергетики", - сообщил Т.Кутовый.

Также, по словам украинского министра, важным направлением сотрудничества является содействие в разработке стратегии реформирования системы профессионального образования и повышения квалификации, а также содействие развитию профильных ассоциаций в аграрной сфере

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