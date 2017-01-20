Україна поглиблює співробітництво з Німеччиною у сфері АПК - Т.Кутовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна приділяє особливу увагу розвитку стійкого та взаємовигідного співробітництва з Німеччиною в АПК, зокрема поглиблення торговельно-економічних зв’язків. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі з Федеральним Міністром з питань продовольства та сільського господарства п. Крістіаном Шмідтом, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Під час зустрічі Т.Кутовий висловив вдячність Уряду Німеччини та Федеральному міністерству сільського господарства ФРН за ефективну співпрацю в рамках Українсько-Німецького Аграрного Комітету та за підтримку “Німецько-український агрополітичний діалог” в Україні.
“Співпраця з Німецько-українським агрополітичним діалогом становить особливий інтерес, зважаючи на досвід у реформуванні сільського господарства Східної Німеччини”, — підкреслив Міністр Т.Кутовий.
Також очільник українського міністерства зазначив важливість розвитку двосторонньої співпраці в рамках міжнародних проектів. Так, завдяки Проекту “Надання консультацій Україні з аграрної торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною” українські виробники отримують важливі та оперативні рекомендації щодо виходу на європейські ринки. Важливими для України є Проект “Німецький аграрний дослідний центр в Україні” та Проект у сфері екологічного землеробства.
Наприкінці зустрічі Міністр аграрної політики та продовольства України відзначив важливість відкритого діалогу та тісної співпраці за певними актуальними напрямами.
“Важливими для нас питаннями у співпраці з Німеччиною залишаються залучення інноваційних технологій в агропромислове виробництво, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки продуктів харчування, питання біоенергетики”, — повідомив Т.Кутовий.
Також, за словами українського Міністра, важливим напрямом співробітництва є сприяння у розробці стратегії реформування системи професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також сприяння розвиткові профільних асоціацій в аграрній сфері