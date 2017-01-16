Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.