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Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Киев • УНН

 • 18184 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбивание самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН, и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка.

"В рамках незаконной агрессии в Украине, Россия пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация".

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.

Напомним, Президент Петр Порошенко сегодня, 16 января, поручил МИД Украины передать иск суд в Гааге против России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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