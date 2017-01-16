Президент доручив МЗС передати позов суду в Гаазі проти Росії

За інформацією АПУ, Глава держави висловив впевненість в тому, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла винятково у форматі міжнародного права. Він зауважив, що ця робота проводилась за його дорученням і на сьогоднішній день завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

П.Порошенко уточнив, що цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансування терроризму.

Як зазначили в АПУ, було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот.

“Всього в рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот”, — зауважили у прес-службі.

Друга позиція у позові, за словами Президента, стосується застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було проведено три засідання і подано більше 20 нот.

“Сьогодні увесь комплекс робіт по досудовому процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова, щоб передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію по цим двом Конвенціям”, — зазначив Президент.

Глава держави також зазначив, що тримає на контролі і попередні позови проти Російської Федерації в рамках позовів щодо порушення нею міжнародного морського права. Україна ставить питання щодо притягнення до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджанню рибальству, нанесення екологічної шкоди та інші процеси, які спричинили шкоду Україні в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

Президент також повідомив про своє доручення Міністерству закордонних справ та Міністерству юстиції щодо супроводження позовів в рамках двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено захист українських державних підприємств.

“Росія має заплатити свою ціну за агресію”, — сказав П.Порошенко та доручив українським дипломатам передати вже сьогодні позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.