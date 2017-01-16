Президент поручил МИД передать иск суду в Гааге против России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Такое поручение Глава государства дал во время встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями Главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
По информации АПУ, Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.
П.Порошенко уточнил, что этот иск происходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма.
Как отметили в АПУ, было проведено много сессий и направлено большое количество нот.
"Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот", - отметили в пресс-службе.
Вторая позиция в иске, по словам Президента, касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот.
"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям", - отметил Президент.
Глава государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.
Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.
"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - сказал П.Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.