Президент поручил МИД передать иск суду в Гааге против России

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Такое поручение Глава государства дал во время встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями Главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.