Украина планирует подать новые сообщения в МКС по Крыму до 4 декабря

Юрист рассказал, что в октябре Украинский Хельсинский союз по правам человека и Региональный центр по правам человека вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым передали в Международный уголовный суд информацию об обширной национализации и уничтожении имущества на оккупированной территории Крыма.

"Эта информация уже ушла в МКС. Мы от них получили подтверждение - письмо о том, что эта информация является зарегистрированной у них. Поэтому можно сказать, что суд принял ее в работу", - уточнил он.

В настоящее время, по словам В.Набухотного, две общественные организации и прокуратура АРК продолжают собирать доказательства и параллельно готовят три сообщения в МКС.

"То есть, это три сообщения в Международный уголовный суд. И есть надежда, что мы успеем передать им эту информацию как раз во время ассамблеи членов-участников Римского статута, которая будет проходить в Нью-Йорке с 4 по 14 декабря. Мы продолжаем работать и постоянно сотрудничаем с МКС, ведем с ними корреспонденцию", - сказал юрист.

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Он уточнил, что все эти три новые сообщения готовятся параллельно, и их планируют подать в МКС еще до начала ассамблеи, а именно до 4 декабря.

В.Набухотный пояснил, что первое сообщение будет дополнением к представлению, которое они направили в МКС в прошлом году, а именно по поводу незаконного перемещения осужденных из Крыма на территорию РФ.

Второе сообщение, по его словам, будет касаться перемещения внутренне перемещенных лиц из Крыма на материковую часть Украины в контексте принудительного перемещения.

"Есть определенные основания считать, что можно это квалифицировать как принудительное перемещение", - уточнил он.

"И третье сообщение будет касаться именно заселения крымского полуострова гражданским населением Российской Федерации, которое также можно квалифицировать как перемещение Российской Федерацией на оккупированную территорию своего гражданского населения, которое также трактуется как военное преступление и нарушение международного гуманитарного права", - добавил В.Набухотный.

Кроме того, юрист союза добавил, что сегодня несколько странно видеть сообщения от СБУ по этому поводу, поскольку сотрудничество продолжается между двумя общественными организациями и непосредственно прокуратурой АРК, а не СБУ.

Напомним, в прокуратуре АРК надеются, что удастся инициировать международный судебный процесс из-за аннексии Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса.