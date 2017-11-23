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Україна планує подати нові повідомлення до МКС щодо Криму до 4 грудня

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Регіональним центром з прав людини планують подати нові три повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів з боку російської влади в окупованому Криму. Про це розповів УНН юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Віталій Набухотний.

Юрист розповів, що у жовтні Українська Гельсінська спілка з прав людини та Регіональний центр з прав людини разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим передали до Міжнародного кримінального суду інформацію стосовно обширної націоналізації та знищення майна на окупованій території Криму.

“Ця інформація вже пішла до МКС. Ми від них отримали підтвердження — лист про те, що ця інформація вже є зареєстрованою в них. Тому можна сказати, що суд взяв її в роботу”, — уточнив він.

На даний час, за словами В.Набухотного, дві громадські організації та прокуратура АРК продовжують збирати докази і паралельно готують три повідомлення до МКС.

“Тобто, це три повідомлення до Міжнародного кримінального суду. І є надія, що ми встигнемо передати їм цю інформацію якраз протягом асамблеї членів-учасників Римського статуту, яка буде проходити у Нью-Йорку з 4 по 14 грудня. Ми продовжуємо працювати і постійно співпрацюємо з МКС, ведемо з ними кореспонденцію”, — сказав юрист.

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Він уточнив, що всі ці три нові повідомлення готуються паралельно і їх планують подати до МКС ще до початку асамблеї, а саме до 4 грудня.

В.Набухотний пояснив, що перше повідомлення буде доповненням до подання, яке вони направили до МКС торік, а саме щодо незаконного переміщення засуджених з Криму на територію РФ.

Друге повідомлення, за його словами, буде стосуватися переміщення внутрішньо переміщених осіб з Криму на материкову частину України у контексті примусового переміщення.

“Є певні підстави вважати, що можна це кваліфікувати як примусове переміщення”, — уточнив він.

“І третє повідомлення буде стосуватися саме заселення кримського півострова цивільним населенням Російської Федерації, що також можна кваліфікувати як переміщення Російською Федерацією на окуповану територію свого цивільного населення, що також трактується як воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права”, — додав В.Набухотний.

Крім того, юрист спілки додав, що на сьогодні дещо дивно бачити повідомлення від СБУ щодо цього, оскільки співпраця триває між двома громадськими організаціями та безпосередньо прокуратурою АРК, а не СБУ.

Нагадаємо, у прокуратурі АРК сподіваються, що вдасться ініціювати міжнародний судовий процес через анексію Криму Росією за прикладом Нюрнберзького процесу.

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