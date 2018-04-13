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Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украины 12 апреля подписала четыре конвенции Совета Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Процедура подписания состоялась в Министерстве юстиции в Копенгагене по случаю конференции по вопросам реформирования Конвенции по правам человека в присутствии генерального секретаря СЕ Турбйорна Ягланда и министра юстиции Украины Павла Петренко.

Украинская сторона подписала:

— Европейскую конвенцию об обслуживании за рубежом документов, касающихся административных вопросов (STE № 94), направленную на определение правовой основы взаимной помощи по предоставлению документов, касающихся административных вопросов;

— Европейскую конвенцию о получении за границей информации и доказательств по административным вопросам (STE № 100), облегчения взаимной помощи в административных вопросах, предоставление информации о праве, нормы и обычаи, фактические сведения и документы, а также доказательства, которые будут использоваться в судопроизводстве;

— Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам (STCE № 205), первый обязательный международно-правовой документ, определяющий общее право на доступ к официальным документам, принадлежащих государственным органам;

— о внесении изменений в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц (STCE № 222).

Как сообщал УНН, Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении.

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