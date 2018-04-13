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Україна підписала чотири конвенції Ради Європи

Україна підписала чотири конвенції Ради Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна 12 квітня підписала чотири конвенції Ради Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Процедура підписання відбулася у міністерстві юстиції в Копенгагені з нагоди конференції з питань реформування Конвенції з прав людини в присутності генерального секретаря РЄ Турбйорна Ягланда та міністра юстиції України Павла Петренка.

Українська сторона підписала:

— Європейську конвенцію про обслуговування за кордоном документів, що стосуються адміністративних питань (STE № 94), спрямовану на визначення правової основи взаємної допомоги щодо надання документів, що стосуються адміністративних питань;

— Європейську конвенцію про отримання за кордоном інформації та доказів в адміністративних питаннях (STE № 100), полегшення взаємної допомоги в адміністративних питаннях, надання інформації про право, норми та звичаї, фактичні відомості та документи, а також докази, які будуть використовуватися в судочинстві;

— Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (STCE № 205), перший обов’язковий міжнародно-правовий документ, що визначає загальне право на доступ до офіційних документів, що належать державним органам;

— Протокол про внесення змін до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб (STCE № 222).

Як повідомляв УНН, Україна і Молдова підписали угоду про повітряне сполучення.

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