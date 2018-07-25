Украина поднялась на второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина снова улучшила позицию в общем рейтинге ФИБА по баскетболу 3×3, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
“Желто-голубые” вытеснили Монголию и заняли второе место в мире. При этом мужской баскетбол 3×3 Украина пока 11-й в мире и 8-й в Европе. Зато женский возглавил мировой и европейский рейтинги.
В категории U-23 наш мужской баскетбол 3×3 третий в мире и второй в Европе. Женский — второй в мире и первый в Европе.
В категории U-18 мужской баскетбол 3×3 Украина возглавляет мировой и континентальный рейтинги. Девушки этой категории вторые в мире и первые в Европе.
Заметим, что в этом сезоне наша мужская национальная сборная финишировала седьмой на чемпионате мира. Женская национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы.