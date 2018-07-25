Украина поднялась на второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35475 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123004 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130616 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168437 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140891 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130429 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180772 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украина поднялась на второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3

Украина поднялась на второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3

Киев  •  УНН

 • 6036 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина снова улучшила позицию в общем рейтинге ФИБА по баскетболу 3×3, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

“Желто-голубые” вытеснили Монголию и заняли второе место в мире. При этом мужской баскетбол 3×3 Украина пока 11-й в мире и 8-й в Европе. Зато женский возглавил мировой и европейский рейтинги.

В категории U-23 наш мужской баскетбол 3×3 третий в мире и второй в Европе. Женский — второй в мире и первый в Европе.

В категории U-18 мужской баскетбол 3×3 Украина возглавляет мировой и континентальный рейтинги. Девушки этой категории вторые в мире и первые в Европе.

Заметим, что в этом сезоне наша мужская национальная сборная финишировала седьмой на чемпионате мира. Женская национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы.

Украинские Национальные Новости

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