Україна піднялася на друге місце в світовому рейтингу баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна знову покращила позицію в загальному рейтингу ФІБА з баскетболу 3×3, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
“Жовто-блакитні” витіснили Монголію та зайняли друге місце у світі. При цьому чоловічий баскетбол 3×3 України наразі 11-й у світі та 8-й у Європі. Натомість жіночий очолив світовий та європейський рейтинг.
У категорії U-23 наш чоловічий баскетбол 3×3 третій в світі та другий в Європі. Жіночий — другий у світі та перший в Європі.
У категорії U-18 чоловічий баскетбол 3×3 України очолює світовий та континентальний рейтинги. Дівчата цієї категорії другі в світі та перші в Європі.
Зауважимо, що цього сезону наша чоловіча національна збірна фінішувала сьомою на чемпіонаті світу. Жіноча національна команда кваліфікувалася на чемпіонат Європи.