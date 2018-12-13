Украина поднялась на одну строчку в индексе процветания
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Согласно Индексу процветания, составленного международным аналитическим центром Legatum Institute, Украина поднялась на одну строчку, передает УНН со ссылкой на рейтинг Legatum Institute.
В общем рейтинге Индекса процветания, по сравнению с предыдущим результатом, Украина поднялась на 1 позицию - со 112 на 111 из 149 стран. С 2006 года Украина снизилась в рейтинге на 17 ступенек.
"В рейтинге Porsperity Pillar Ukraine демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения. Наиболее позитивное изменение по сравнению с прошлым годом - в увеличении личной свободы на 5 позиций, тогда как в естественной среде они снизились на 5 позиций ", - говорится в отчете.
Напомним, согласно обновленному в феврале ежегодному рейтингу уровня жизни стран мира, Украина занимала 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с прошлогодним результатом.