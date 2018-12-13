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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина поднялась на одну строчку в индексе процветания

Киев • УНН

 • 18512 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Согласно Индексу процветания, составленного международным аналитическим центром Legatum Institute, Украина поднялась на одну строчку, передает УНН со ссылкой на рейтинг Legatum Institute.

Украина поднялась на одну строчку в индексе процветания

В общем рейтинге Индекса процветания, по сравнению с предыдущим результатом, Украина поднялась на 1 позицию - со 112 на 111 из 149 стран. С 2006 года Украина снизилась в рейтинге на 17 ступенек.

"В рейтинге Porsperity Pillar Ukraine демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения. Наиболее позитивное изменение по сравнению с прошлым годом - в увеличении личной свободы на 5 позиций, тогда как в естественной среде они снизились на 5 позиций ", - говорится в отчете.

Напомним, согласно обновленному в феврале ежегодному рейтингу уровня жизни стран мира, Украина занимала 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с прошлогодним результатом.

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