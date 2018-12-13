Україна піднялася на одну сходинку в індексі процвітання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За Індексом процвітання, складеним міжнародним аналітичним центром Legatum Institute, Україна піднялась на одну сходинку, передає УНН з посиланням на рейтинг Legatum Institute.
У загальному рейтингу Індексу процвітання, у порівнянні з попереднім результатом, Україна піднялася на 1 позицію - з 112 на 111 з 149 країн. З 2006 року Україна знизилася у рейтингу на 17 сходинок.
"У рейтингу Porsperity Pillar Ukraine демонструє кращі результати у галузі освіти та особистої свободи і має найнижчі показники у сфері охорони здоров'я. Найбільш позитивна зміна порівняно з минулим роком - у збільшенні особистої свободи на 5 позицій, тоді як в природному середовищі вони знизилися на 5 позицій", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, згідно з оновленим у лютому щорічним рейтингом рівня життя країн світу, Україна посідала 112 місце, втративши 5 позицій у порівнянні з минулорічним результатом.