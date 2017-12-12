Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против "губернатора Севастополя"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Норвегия, Черногория, Албания и Украина присоединились к принятым ранее санкциям ЕС против так называемого “губернатора Севастополя” Дмитрия Овсянникова. Об этом говорится в заявлении верховной представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Фредерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в понедельник, передает УНН.
“Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединяются к этому решению Совета (ЕС, — ред.)”, — говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что эти страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики решению Совета ЕС, а Евросоюз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
Напомним, Евросоюз включил российского губернатора Севастополя в аннексированном Крыму Дмитрия Овсянникова в список пидсанкционных лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также доступ к банковской системе блока.