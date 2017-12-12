Україна приєдналась до санкцій Євросоюзу проти "губернатора Севастополя"

“Країни-кандидати Чорногорія й Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради (ЄС, — Ред.)”, — йдеться у заяві.

У повідомленні зазначається, що ці країни будуть забезпечувати відповідність їхньої національної політики рішенню Ради ЄС, а Євросоюз, своєю чергою, бере до відома це зобов’язання й схвалює його.

Нагадаємо, Євросоюз включив російського губернатора Севастополя в анексованому Криму Дмитра Овсяннікова до списку підсанкційних осіб, яким заборонено в'їзд на територію ЄС, а також доступ до банківської системи блоку.