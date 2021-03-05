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Украина во время пандемии поднялась на 17 позиций в мировом рейтинге по индексу соцпрогресу

Киев  •  УНН

 • 16616 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В 2020 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса поднялась на 17 позиций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Детали

В 2020 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) заняла 63 место со значением индекса 73,38 среди 163 стран. По сравнению с 2019 годом Украина поднялась на 17 позиций с 80 места (значение индекса было 66,97), опередив Шри-Ланку, Македонию, Казахстан, Молдову, Россию, Паргвай, Кабо-Верде, которые годом ранее имели лучшие показатели индекса, чем Украина.

При этом, в 2020 году количество стран, входящих в первых трех групп — с очень викой качеством жизни, высоким качеством жизни и умеренно высоким качеством жизни — сократилась с 104 до 71.

Это произошло в основном из-за пандемии, ухудшение доступа к необходимым медицинским услугам и нагрузки на системы здравоохранения стран. Украина не только осталась в третьей группе, но и улучшила свои результаты.

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Цитата

“Важно, что в год пандемии Украина улучшила свои позиции в этом глобальном рейтинге. Это означает, что как минимум на часть вызовов мы реагировали правильно. Отдельно хочу отметить, что среди 15 стран с похожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина заняла 5 место по значению этого индекса”, - сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Напомним

Британский аналитический центр The Legatum Institute представил ежегодный рейтинг уровня жизни в странах мира, в котором Украина заняла девяносто второй место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлогодним результатом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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