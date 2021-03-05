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Україна під час пандемії піднялася на 17 позицій у світовому рейтингу за індексом соцпрогресу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У 2020 році Україна в світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу піднялася на 17 позицій. Про це пише УНН з посиланням на Мінсоцполітики України.

Деталі

У 2020 році Україна в світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу (Social Progress Index) посіла 63 місце зі значенням індексу 73,38 серед 163 країн. В порівнянні з 2019 роком Україна піднялась на 17 позицій з 80 місця (значення індексу було 66,97), випередивши Шрі-Ланку, Македонію, Казахстан, Молдову, Росію, Паргвай, Кабо-Верде, які роком раніше мали кращі показники індексу, ніж Україна.

При цьому, у 2020 році кількість країн, які входять до перших трьох груп, — з дуже викою якістю життя, високою якістю життя та помірно високою якістю життя — скоротилась зі 104 до 71.

Це сталось переважно через пандемію, погіршення доступу до необхідних медичних послуг та навантаження на системи охорони здоров’я країн. Україна не лише залишилась у третій групі, але і покращила свої результати.

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Цитата

“Важливо, що у рік пандемії Україна покращила свої позиції в цьому глобальному рейтингу. Це означає, що як мінімум на частину викликів ми реагували правильно. Окремо хочу відмітити, що серед 15 країн зі схожим рівнем ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності Україна посіла 5 місце за значенням цього індексу” — сказала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Нагадаємо

Британський аналітичний центр The Legatum Institute представив щорічний рейтинг рівня життя у країнах світу, у якому Україна посіла 92-е місце, піднявшись на 4 позиції в порівнянні з торішнім результатом.

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